В Іраку відзначають роковини вбивства іранського генерала Солеймані

Тисячі іракців зібралися на центральній площі Тахрір у Багдаді 3 січня, щоб відзначити перші роковини смерті високопоставленого іранського генерала Касема Солеймані та лідера іракської впливового шиїтського угруповання Абу-Магді аль-Мугандіса.

Багато демонстрантів тримали портрети Солеймані та Аль-Мугандіса, деякі вимагали видворення американських військ з Іраку.

Тисячі скорботних людей вийшли на шосе, що вело до аеропорту Багдада, увечері 2 січня, щоб вшанувати Солеймані та Аль-Мугандіса та ще вісьмох людей, загиблих внаслідок нападу США.

Місце, де в автомобілі із військовими поцілили безпілотники США, перетворили на подобу святині, огородженої червоними мотузками. Посередині встановили фотографії Солеймані та Аль-Мугандіса, коли траури запалювали свічки.

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Вбивство Солеймані викликало побоювання відкритого військового конфлікту між США та Іраном.

В Іраці напередодні заходу посилили заходи безпеки. Міністерство внутрішніх справ заявило 2 січня, що був розроблений план для запобігання заворушенням.

Заходи безпеки також були посилені в околицях Зеленої зони Багдада, де розташовані іноземні посольства та урядові установи.

Тижнями американські чиновники припускали, що Іран або об’єднані іракські угруповання можуть здійснити напади у відповідь на відзначення 3 січня річниці вбивства Солеймані.

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Напруженість між Вашингтоном і Багдадом загострилася після того, як в січні в аеропорту Багдада в результаті авіаудару США був вбитий командувач спецпідрозділу «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Після інциденту парламент Іраку підтримав резолюцію про виведення міжнародних військ з країни.

Через кілька днів після цієї американської атаки Іран відповів ракетним ударом по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська і їхні іракські союзники. Вони були попереджені про загрозу і зуміли уникнути загибелі і тяжких поранень. У ході іранських ударів, однак, засоби ППО країни помилково збили український літак. Тегеран визнав провину і через рік після катастрофи пообіцяв виплатити сім’ям жертв по 150 тисяч доларів.