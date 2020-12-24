Трамп погрожує Ірану відповідальністю після нападу на посольство США в Багдаді

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив Іран про наслідки через обстріл американського посольства в іракській столиці Багдаді. У своєму Твітері він заявив, що Тегеран нестиме відповідальність, якщо через його дії загине хтось із американських громадян.

«Наше посольство в Багдаді у неділю зазнало ударів кількох ракет. Запуск трьох ракет не вдався. Вгадайте, звідки вони: з Ірану. Зараз ми чуємо балачки про додаткові напади проти американців у Іраку. Ось дружня порада для здоров’я Ірану: якщо один американець загине, я змушу Іран відповісти. Подумайте над цим», – написав Трамп у своєму Твітері.

Цю заяву президент США озвучив після зустрічі високопосадовців щодо захисту інтересів країни в Іраку.

Як повідомляло раніше інформаційне агентство Reuters, у зустрічі взяли участь міністр оборони Кріс Міллер, державний секретар Майк Помпео та радник з національної безпеки Роберт О’Браєн.

Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф заперечив причетність Ірану до атаки на посольство.

«Створення ризику для власних громадян за кордоном не відверне увагу від катастрофічних провалів у власній країні», – заявив він.

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Речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде назвав звинувачення президента США «безпідставними». В коментарі, поширеному державною агенцією IRNA, він заявив, що Тегеран вважатиме США відповідальними за будь-які наслідки «немудрих кроків» у поточній ситуації.

Також напередодні Центральне командування збройних сил США заявило, що до нападу на посольство в Іраку «майже напевно» причетні «підтримувані Іраном збройні угруповання».

Увечері 20 грудня посольство Сполучених Штатів у Багдаді зазнало ракетного обстрілу. Будівля посольства зазнала незначних пошкоджень, проте ніхто зі співробітників не постраждав.