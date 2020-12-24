Дональд Трамп помилував Пола Манафорта. Що тепер з ним буде і як реагують у США

Президент США Дональд Трамп помилував Пола Манафорта – колишнього керівника свого передвиборчого штабу, а також політтехнолога Віктора Януковича та «Партії регіонів». Пол Манафорт став одним із 26 людей, про помилування яких оголосив Трамп у середу ввечері.

У 2018-му Пола Манафорта засудили до 7,5 років ув’язнення за фінансове шахрайство та змову з метою приховати свої злочини.

У Білому домі заявили, що вирок Манафорту базувався на «афері з російським втручанням».

«Пан Манафорт провів два роки у в’язниці, в тому числі період одиночного ув’язнення – це гірше поводження, ніж з багатьма найжорстокішими злочинцями. Внаслідок відвертого перегинання палки прокуратурою, пан Манафорт витерпів роки нечесного поводження і є однією з найвидатніших жертв того, що, як виявилось, було чи не найбільшим полюванням на відьом в американській історії», – йдеться в заяві Білого дому.

Після двох років відбування терміну у в’язниці, в травні 2020 року Пола Манафорта перевели під домашній арешт у зв’язку з пандемією. Тепер Пол Манафорт став вільним громадянином. Втім, президентське помилування не скасовує його історію судимості, згідно з поясненням процедури в Міністерстві юстиції США.

При цьому в офісі прокурора в Мангеттені, який намагався притягнути Манафорта до відповідальності у Нью-Йорку за ймовірне шахрайство, заявили, що продовжать вести справу, яка раніше була відхилена. Її відхилили на підставі того, що проти Манафорта вже вели розслідування за такими самими звинуваченнями.

«Цей акт підкреслює нагальну необхідність притягнути пана Манафорта до відповідальності за його злочини проти жителів Нью-Йорка, як йдеться в нашому обвинувальному висновку. І ми продовжимо застосовувати наші апеляційні засоби», – повідомив речник офісу прокурора.

Сам Пол Манафорт уже встиг відреагувати на своє помилування. У своєму твітері після чотирирічної перерви (дата останнього повідомлення там – 19 грудня 2016 року) політтехнолог написав:

«Пане Президенте, моя сім’я і я покірно дякуємо вам за президентське помилування, яке ви мені надали. Не можна повністю описати словами, наскільки ми вдячні. Історія зафіксує, що протягом президентства за чотири роки ви досягли більше, ніж будь-хто з ваших сучасних попередників».

На помилування Пола Манафорта відреагували представники Демократичної та Республіканської партій. Сенатор-республіканець Бен Сасс опублікував коротку заяву: «Це прогнило наскрізь», назвавши Пола Манафорта злочинцем, який кричуще і неодноразово порушив американський закон.

Конгресмен-демократ Адам Шифф у своєму твітері написав: «Манафорт відмовився від співпраці з прокурорами, збрехав, був засуджений, а потім Трамп похвалив його, що він не «стукав». Помилування Трампа тепер завершило корупційну схему. Беззаконно до самого кінця».

На помилування Пола Манафорта відреагували також у медіаспільноті. Журналіст BuzzFeed Кріс Міллер написав: «Сумний день для українців, особливо тих, хто віддав свої життя, щоб скинути Віктора Януковича – брутального й авторитарного клептократа, за яким доглядав і якому давав поради Манафорт. Багато хто в Україні розглядав його вирок як найближчу річ до справедливості за жорстокість на Майдані».

Колишній прессекретар Білого дому Арі Флейшер, який працював з Джорджем Бушем-молодшим, написав, що Манафорт – остання особа, яку треба було помилувати. «Він махлював зі своїми податками. Він не заслуговує на помилування», – написав Флейшер.

Серед тих, кого Трамп помилував в середу, є і Роджер Стоун – колишній радник Дональда Трампа, який також фігурував у розслідуванні спецпрокурора Мюллера.