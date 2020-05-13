Манафорта перевели під домашній арешт через COVID-19 і проблеми зі здоров’ям

Колишнього голову виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта перевели під домашній арешт із федеральної в’язниці, де він відбуває термін у справі про змову проти Сполучених Штатів. Про це повідомляє CBS News чз посиланням на адвоката Манафорта.

Під домашній арешт 71-річного Манафорта перевели на його прохання: він побоюється, що в тюрмі може заразитися COVID-19. Також він скаржиться на проблеми зі здоров’ям.

Як передає NBC, Манафорт пробуде під домашнім арештом решту терміну. Колишнього політтехнолога, який в Україні працював на Партію регіонів, засудили в цілому до семи з половиною років в’язниці в березні 2019 року у двох справах.

Справу проти Манафорта порушили в межах розслідування втручання Росії у вибори президента США. Звинувачення на адресу Манафорта стосуються його роботі на українську Партію регіонів в роки, коли при владі в Україні був Віктор Янукович. Зокрема, йдеться про звинувачення в незаконній лобістській діяльності та спробі приховати доходи, отримані від політичного консультування.