Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 грудня 2019, Київ 08:38
Новини | Міжнародні

Колишній заступник голови виборчого штабу Трампа засуджений до 45 днів ув’язнення

Рік Ґейтс перед судовим засіданням, на якому був оголошений вирок

Дивитись коментарі

Федеральний суддя 17 грудня засудив колишнього заступника голови виборчого штабу президента США Дональда Трампа Ріка Ґейтса до 45-денного перебування за ґратами та трирічного умовного покарання.

Ґейтс погодився на співпрацю зі слідством, яка дозволила довести звинувачення проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта та колишнього радника Трампа Роджера Стоуна.

47-річний Ґейтс визнав свою провину в лютому 2018 року за звинуваченнями, які висунув спецпрокурор Роберт Мюллер, і погодився дати свідчення проти Манафорта.

«Я хочу заявити цьому суду, що я беру на себе повну відповідальність за свої дії, що привели мене сюди. Я дуже шкодую про помилки, яких припустився», - сказав Гейтс 17 грудня перед оголошенням вироку.

Манафорт, який відбуває понад сім років ув’язнення за злочини, пов’язані з роботою радником в Україні, був переведений до лікарні ввечері 17 грудня, повідомив його адвокат Тодд Бланш. 70-річний Манафорт має проблеми з серцем, повідомляє AP.

Віце-президент США Джо Байден і лідер «Партії регіонів» Віктор Янукович 21 липня 2009 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Колишня соратниця Януковича Ганна Герман про роботу із Манафортом: «це ще один мій університет»

Пол Манафорт був одним із перших, кого звинувачували в розслідуванні Мюллера щодо Росії, яке вивчало можливу координацію між кампанією Трампа та Москвою у виборчій кампанії 2016 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG