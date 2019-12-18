Колишній заступник голови виборчого штабу Трампа засуджений до 45 днів ув’язнення

Федеральний суддя 17 грудня засудив колишнього заступника голови виборчого штабу президента США Дональда Трампа Ріка Ґейтса до 45-денного перебування за ґратами та трирічного умовного покарання.

Ґейтс погодився на співпрацю зі слідством, яка дозволила довести звинувачення проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта та колишнього радника Трампа Роджера Стоуна.

47-річний Ґейтс визнав свою провину в лютому 2018 року за звинуваченнями, які висунув спецпрокурор Роберт Мюллер, і погодився дати свідчення проти Манафорта.

«Я хочу заявити цьому суду, що я беру на себе повну відповідальність за свої дії, що привели мене сюди. Я дуже шкодую про помилки, яких припустився», - сказав Гейтс 17 грудня перед оголошенням вироку.

Манафорт, який відбуває понад сім років ув’язнення за злочини, пов’язані з роботою радником в Україні, був переведений до лікарні ввечері 17 грудня, повідомив його адвокат Тодд Бланш. 70-річний Манафорт має проблеми з серцем, повідомляє AP.

Пол Манафорт був одним із перших, кого звинувачували в розслідуванні Мюллера щодо Росії, яке вивчало можливу координацію між кампанією Трампа та Москвою у виборчій кампанії 2016 року.