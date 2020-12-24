Трамп помилував ще 26 людей, зокрема Манафорта і батька свого зятя

Президент США Дональд Трамп видав ще 26 указів про помилування, зокрема щодо колишнього очільника своєї виборчої кампанії Пола Манафорта, політичного соратника і радника Роджера Стоуна, а також Чарльза Кушнера, батька Трампового зятя і радника Джареда Кушнера.

Крім того, президент скоротив терміни для трьох осіб. Укази Трамп видав 23 грудня, через день після того, як помилував інших 15 людей, зокрема двох засуджених за неправдиві свідчення у розслідуванні про втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Справу проти Манафорта порушили в межах розслідування втручання Росії у вибори президента США. Звинувачення на адресу Манафорта стосуються його роботі на українську Партію регіонів в роки, коли при владі в Україні був Віктор Янукович. Зокрема, йдеться про звинувачення в незаконній лобістській діяльності та спробі приховати доходи, отримані від політичного консультування.

Манафорт був засуджений до понад семи років ув’язнення, але навесні цього року його перевели під домашній арешт через COVID-19 і проблеми зі здоров’ям.

У липні президент США Дональд Трамп пом’якшив вирок своєму давньому політичному соратникові Роджеру Стоуну, заявивши, що він став жертвою «розіграшу Росії».

Стоун, давній друг і радник Трампа, був засуджений до трьох років і чотирьох місяців за те, що брехав Конгрес і перешкоджав розслідуванню Палатою представників справи щодо змови із Росією виборчої кампанії Трампа з метою виграти вибори 2016 року.

Рішення про пом’якшення вироку, про яке було оголошено в заяві Білого дому, ухвалене всього за кілька днів до того, як Стоун мав з’явитися у в’язницю для відбування терміну.

Чарльз Кушнер був засуджений до двох років ув’язнення після того, як у 2004 році визнав провину за 18 пунктами звинуваченнями в ухилянні від сплати податків, фальсифікації свідчень і внесенні незаконних пожертв на кампанію.