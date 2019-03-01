NYT: Трамп наказав видати Кушнера допуск до секретних даних

Зять і радник президента США Джаред Кушнер в 2018 році отримав доступ до надсекретних даних після особистого наказу Дональда Трампа. Про це пише The New York Times з посиланням на чотири джерела.

За даними видання, таке доручення Трамп дав тодішньому главі апарату співробітників Білого дому Джону Келлі, який повідомив про розпорядження іншим високопоставленим чиновникам. Тодішній радника Білого дому Дональд Макгалі стверджував, що рішення Трампа надати Кушнеру доступ до надсекретних даних викликало занепокоєння в тому числі у ЦРУ. У службовій записці Макгалі рекомендував Трампу відмовитися від прийняття цього рішення.

У січні в інтерв’ю New York Times Трамп заявив, що ніяк не впливав на прийняття рішення про допуск Кушнера до секретної інформації.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у свою чергу заявила, що адміністрація президента не коментує інформацію про допуск своїх співробітників до абсолютно секретних матеріалів.

Надсекретна інформація містить повідомлення про джерела розвідданих, методах їх отримання і аналізу. Рішення про доступ до неї приймає ЦРУ. Отримавши доступ, Кушнер міг відвідувати брифінги, які спецслужби США проводять для президента Дональда Трампа.

Кушнер мав доступ до всіх документів Трампа протягом року після інавгурації президента. У лютому 2018 року стало відомо, що глава апарату адміністрації президента Джон Келлі знизив рівень доступу Кушнера з «надсекретного» до «секретного». За даними американських ЗМІ, зниження статусу було пов’язане з тим, що Кушнер не пройшов належну перевірку даних щодо закордонних зв’язків і фінансових транзакцій. Трамп тоді заявив, що не оскаржуватиме це рішення.