Мільйони Кремля інвестував у Facebook та Twitter бізнес-партнер Кушнера – NYT

Виступаючи на конференції в Сан-Франциско в 2010 році, російський мільярдер Юрій Мільнер, який на той час володів значними пакетами акцій в Facebook та Twitter, не міг відповісти на запитання аудиторії про те, хто є його інвесторами, і замість відповіді здивовано поглядав на модератора, пише The New York Times.

Тепер, документи, які потрапили у розпорядження The New York Times, частково відповідають на це запитання: за інвестиціями Мільнера до Facebook та Twitter – сотні мільйонів доларів Кремля.

Інвестицію Мільнера до Twitter профінансував державний російський банк ВТБ через мережу офшорних компаній-оболонок. Цей банк часто використовує Кремль для проведення політично важливих стратегічних угод, зазначає видання.

Значний інвестор угоди Мільнера щодо Facebook отримав фінансування з інвестхолдингу «Газпрому». Це – ще одна контрольована урядом фінансова установа, пише видання, посилаючись на досліджені документи.

До документів так званих «Райських паперів» входять записи юридичної фірми з Бермудів Appleby. Вони були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung і досліджені The New York Times у співпраці з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Компанії Мільнера мали у своїй власності більше ніж 8 відсотків Facebook і 5 відсотків Twitter.

Це допомогло Мільнеру отримати місце серед найбільш впливових бізнесменів світу.

Хоча компанії продали ці акції кілька років тому, Мільнер все ж має інвестиції до технологічних компаній і продовжує укладати нові угоди. Однією з таких інвестицій є компанія з нерухомості, яку заснував і якою частково володіє зять президента Трампа та радник Білого дому – Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер є співзасновником компанії Cadre, до якої інвестував Мільне, повідомляє Independent.co.uk.

Кушнер не повідомив про свою участь в Cadre, як і про інші зв’язки приватного бізнесу перед тим, як обійняти державну посаду в Білому домі.

«Я не використовував російські гроші для фінансування своєї діяльності в приватному секторі», – казав Кушнер у своїх свідченнях перед Комітетом з розвідки Сенату в липні.