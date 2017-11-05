Документи, що розкривають таємниці найбагатших: про що йдеться в Paradise Papers

Що таке Paradise Papers?

Так звані «райські папери» – це витік 13,4 мільйона фінансових документів із даними про те, як найбагатші люди та компанії світу таємно вкладають гроші в офшорні зони, щоб «захиститися» від податків або зберегти секретність ділових угод.

В матеріалах, що охоплюють період з 1950-го до 2016 року, фігурують імена понад 120 світових політиків.