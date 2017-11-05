Документи, що розкривають таємниці найбагатших: про що йдеться в Paradise Papers

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5 листопада журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднили нові дані секретних документів про податкові лазівки та бізнес-контакти високопосадовців із 50 країн світу, зокрема і України. Серед найгучніших імен у документах – британська королева Єлизавета ІІ, а також корпорації, такі як Nike, Apple та Facebook. Що таке «райські папери», звідки вони взялися та які таємниці вони розкривають?
Так звані «райські папери» – це витік 13,4 мільйона фінансових документів із даними про те, як найбагатші люди та компанії світу таємно вкладають гроші в офшорні зони, щоб «захиститися» від податків або зберегти секретність ділових угод.
В матеріалах, що охоплюють період з 1950-го до 2016 року, фігурують імена понад 120 світових політиків.
Це один із різновидів вільних економічних зон, поза межами юрисдикції країни реєстрації, куди особи та компанії перенаправляють гроші, щоб отримати вигоду від низького оподаткування та гарантування високого рівня комерційної секретності. Часто це маленькі «заморські» острови – наприклад, Бермудські або Багамські.
381 журналіст із 67 країн працював над аналізом матеріалу, отриманого німецькою газетою Süddeutsche Zeitung, яка поділилася даними із Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань. Звідки саме німецьке видання отримало документи – таємниця.
Більша частина матеріалу, а саме 6,8 мільйона документів, стосується діяльності юридичної фірми Appleby, що діяла в 10 різних юрисдикціях. Але в іншій частині йдеться про офшори корпорацій, спортсменів та політиків у всьому світі.
«Переважна більшість операцій не передбачає будь-яких юридичних правопорушень», – мовиться в статті британської служби «ВВС».
«Ці схеми легальні, якщо використовувати їх належним чином. Але не всі так роблять. І політики у всьому світі запитують, чи варто їх заборонити. Чи вони справедливі? Чи вони доброчесні?» – пояснює видання The Guardian.
Справа в тому, що мова йде про величезні готівкові суми. Найбагатші ухиляються від сплати податків державі, що призводить до меншої економічної прозорості. «Багаті уникають податків, а найбідніші отримують за це рахунок», – зазначає «ВВС».
Критики переконані, що виведення грошей в офшори сприяє розвиткові нелегальних схем через високий рівень фінансової секретності. Офшори можуть використовувати не тільки для приховування угод та ухилення від податків, але й для відмивання грошей.