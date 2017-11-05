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Документи, що розкривають таємниці найбагатших: про що йдеться в Paradise Papers
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Про що йдеться в Paradise Papers
Найбільша колекція «злитих» даних в історії
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5 листопада журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднили нові дані секретних документів про податкові лазівки та бізнес-контакти високопосадовців із 50 країн світу, зокрема і України. Серед найгучніших імен у документах – британська королева Єлизавета ІІ, а також корпорації, такі як Nike, Apple та Facebook. Що таке «райські папери», звідки вони взялися та які таємниці вони розкривають?

Що таке Paradise Papers?
Що таке офшорні зони?
Хто «злив» інформацію?
Найгучніші імена
Чи це взагалі легально?
Якщо все легально – в чому проблема?
Що таке Paradise Papers?

Так звані «райські папери» – це витік 13,4 мільйона фінансових документів із даними про те, як найбагатші люди та компанії світу таємно вкладають гроші в офшорні зони, щоб «захиститися» від податків або зберегти секретність ділових угод.

В матеріалах, що охоплюють період з 1950-го до 2016 року, фігурують імена понад 120 світових політиків.

Що таке офшорні зони?

Це один із різновидів вільних економічних зон, поза межами юрисдикції країни реєстрації, куди особи та компанії перенаправляють гроші, щоб отримати вигоду від низького оподаткування та гарантування високого рівня комерційної секретності. Часто це маленькі «заморські» острови – наприклад, Бермудські або Багамські.

Хто «злив» інформацію?

381 журналіст із 67 країн працював над аналізом матеріалу, отриманого німецькою газетою Süddeutsche Zeitung, яка поділилася даними із Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань. Звідки саме німецьке видання отримало документи – таємниця.

Найгучніші імена

Більша частина матеріалу, а саме 6,8 мільйона документів, стосується діяльності юридичної фірми Appleby, що діяла в 10 різних юрисдикціях. Але в іншій частині йдеться про офшори корпорацій, спортсменів та політиків у всьому світі.

  • Королева Британії Єлизавета ІІ. За даними «райських паперів», британська королева вивела в офшори 10 мільйонів фунтів стерлінгів. «В її інвестиціях немає нічого незаконного, і немає жодних припущень про те, що королева уникає податків, але можуть бути поставлені запитання про те, чи може монарх інвестувати в офшор», – зауважує медіакорпорація «ВВС».
  • Російський підприємець Юрій Мільнер. Видання The New York Times повідомляє, що «райські папери» виявили те, що інвестиції Мільнера в соціальні мережі Facebook та Twitter тісно пов’язані із Кремлем.
  • Міністр торгівлі США Вілбур Росс. Американський інвестор через серію офшорів має частку в компанії Navigator, яка тісно співпрацює із газовою компанією Sibur, співвласником якої є чоловік доньки російського президента Володимира Путіна, повідомляє The Guardian.
  • Nike та Apple. Корпорації активно інвестували гроші в офшори, при тому, наприклад, що минулого року Європейська комісія наказала Apple виплатити 14,5 мільярдів доларів Ірландії, звинувативши компанію в ухиленні від сплати податків.
  • Сергій Олексієнко, який займав різні посади в нафтовій та газовій галузях України, за минулий рік «створив офшорний фонд, намагаючись обійти валютний контроль країни», зазначає Центр розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, зауважуючи, що невідомо, чи відбулися самі грошові транзакції.
Чи це взагалі легально?

«Переважна більшість операцій не передбачає будь-яких юридичних правопорушень», – мовиться в статті британської служби «ВВС».

«Ці схеми легальні, якщо використовувати їх належним чином. Але не всі так роблять. І політики у всьому світі запитують, чи варто їх заборонити. Чи вони справедливі? Чи вони доброчесні?» – пояснює видання The Guardian.

Якщо все легально – в чому проблема?

Справа в тому, що мова йде про величезні готівкові суми. Найбагатші ухиляються від сплати податків державі, що призводить до меншої економічної прозорості. «Багаті уникають податків, а найбідніші отримують за це рахунок», – зазначає «ВВС».

Критики переконані, що виведення грошей в офшори сприяє розвиткові нелегальних схем через високий рівень фінансової секретності. Офшори можуть використовувати не тільки для приховування угод та ухилення від податків, але й для відмивання грошей.