Ніккі Гейлі зробила позицію посла в ООН дуже престижною – Трамп

Повідомлення про те, що Ніккі Гейлі залишає посаду постійного представника США в ООН стало для багатьох цього тижня несподіванкою. Напередодні, виступаючи в Овальному кабінеті, президент США Дональд Трамп сповістив про те, що наприкінці року Гейлі завершує свою каденцію. За неповних два роки, які вона провела на цій посаді, 46-літня Нікі Гейлі – колишня губернатор штату Південна Кароліна – перетворилася на одного із найбільш помітних діячів американського зовнішньополітичного істеблішменту. За словами президента Трампа, Гейлі зробила позицію постійного представника «дуже престижною».

Коментуючи своє рішення піти з посади, Ніккі Гейлі наголосила: «Подивіться, що сталося за ці два роки зі США у зовнішній політиці. Тепер Сполучені Штати поважають». «Країнам може не подобатися те, що ми робимо, але вони поважають те, що ми робимо. Вони знають, що коли ми кажемо, що хочемо щось зробити – ми пройдемо через це. І це підтвердив президент», – заявила Гейлі в Овальному кабінеті у вівторок після того як Дональд Трамп оголосив про її відхід.

Президент Трамп зазначив, що Гейлі була дуже особливою для нього, і вони будуть постійно підтримуватимути контакт.

«Вона зробила фантастичну роботу, і ми зробили фантастичну роботу разом, – наголосив Дональд Трамп. – Ми вирішили багато проблем. Отже, наприкінці року Ніккі піде. Ми будемо в постійному контакті. Я знаю, що коли в тебе будуть ідеї, ти мені зателефонуєш, бо ти знаєш усіх гравців. І я думаю, найважливіше, що вона зробила в ООН, – познайомилася зі всіма основними гравцями. Вона знає Китай, Росію, Індію, вона знає усіх, з усіма на «ти». І вона їм подобається. Може, окрім, двох, що є нормально… І, що найважливіше, вони її поважають. Ніккі, ми будемо за тобою сумувати. Ми будемо весь час спілкуватися. Дякую», – цитує Дональда Трампа «Голос Америки».

На відміну від свого начальника, президента Трампа, Гейлі була невпинним критиком Кремля, що нерідко викликало у коментаторів питання про те, чи висловлює посол в ООН погляди президента чи ж займається особистою імпровізацією. У травні цього року вона назвала анексію Росією українського півострова Крим 2014 року «підручником із прямого порушення суверенітету однієї держави-члена ООН іншою державою-членом».

Також навесні Ніккі Гейлі зробила сенсаційне оголошення ​про введення американських санкцій щодо Росії за її причетність до використання сирійською владою хімічної зброї. Слідом за цим представник президента Трампа поспішив заявити, що це не так, а посол США в ООН помилялася.

На що Ніккі Гейлі йому публічно відповіла: «Я не помиляюся», а незабаром з’ясувалося, що в Білому домі відмовилися від введення санкцій в останній момент, не сповістивши про це посла.

У середині вересня Гейлі заявляла, що Москва «брутально порушує» міжнародні санкції, запроваджені проти Північної Кореї у зв’язку з ракетно-ядерною програмою Пхеньяна. Наприкінці серпня вона закликала розірвати економічні зв’язки з Іраном, щоб не дозволити цій країні отримати ядерну зброю і не підтримувати проекти, спрямовані, за її даними, на підтримку тероризму.

Заява Гейлі про те, що Вашингтон «візьме на замітку» тих отримувачів американської допомоги, хто засудить рішення США перенести своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима викликала неоднозначні реакції. Але при цьому Гейлі зуміла домогтися схвалення Радою безпеки ООН нових жорстких санкцій проти Пхеньяна і змогла відмовити президента Трампа від масштабного скорочення фінансування діяльності ООН.

У статті для Washington Post Гейлі написала, що пишається своєю роботою в адміністрації Трампа і «з ентузіазмом підтримує більшість її рішень і той напрямок, в якому вона веде країну».

Спікер Палати представників Пол Райан, коментуючи відставку постійного представника США в ООН, заявив: «Ніккі Гейлі чітко, послідовно і впевнено представляла інтереси Америки та демократичні принципи на світовій арені. Вона стимулювала і наших друзів, і наших ворогів бути кращими. Я засмучений тим, що вона залишає адміністрацію, але дуже вдячний їй за роботу».

Плани на майбутнє

Багато хто з оглядачів висловлює думку, що Гейлі може в майбутньому стати кандидатом на президента США від Республіканської партії. «Попереду у посла Гейлі велике політичне життя, можливо, в якості віце-президента, якщо не більше», – говорить Карен Флойд, колишня голова Республіканської партії в Південній Кароліні.

Ніккі Гейлі вже заявила, що не має наміру балотуватися в 2020 році, але планує підтримувати кампанію Трампа з його переобрання.

Трамп має проблеми через великий гендерний розрив у його рейтингах: значна більшість жінок не схвалюють його роботу, і Гейлі, на думку оглядачів, може допомогти в зусиллях завоювати додаткові голоси жінок.

«Я бачу мільйони можливостей зміцнення передвиборних позицій Трампа з її допомогою», – говорить Клер Уоффор, професор політології в Чарлстонському коледжі в Південній Кароліні.

Мало хто із тих, хто протягом багатьох років спостерігав за діяльністю Гейлі – дочки мігрантів із Індії – готовий припустити, що вона залишить політичну кар’єру надовго.

Хто буде наступним послом?

Оголошення про відставку Гейлі породило запитання щодо її наступника на посаді постійного представника США в ООН.

Президент Дональд Трамп 9 жовтня сказав, що він розмірковує над призначенням Діни Пауелл на цю посаду. Пауелл з 2007 року працювала у фінансовій компанії Goldman Sachs, а в січні 2017 року Трамп запросив її в Білий дім. Пауелл працювала на посаді радника президента США з економічних ініціатив і консультувала Трампа з питань національної безпеки. Ще одним із кандидатів на посаду посла США в ООН називають Річарда Ґренелла – нині він посол США в Німеччині, а раніше був речником Джона Болтона, коли той, на початку 2000-з був постійним представником США в ООН.

Гізер Науерт – прес-секретар Держдепартаменту США, яка раніше була кореспонденткою ABC News і ведучою на телеканалі Fox News – називають також серед імовірних кандидатів на цю посаду.

Дональд Трамп у бесіді з журналістами вже спростував чутки про те, що на посаду посла США в ООН можуть призначити його доньку Іванку.

Такі чутки виникли після того, як Ніккі Гейлі, виступаючи у вівторок в овальному кабінеті, високо оцінила ділові якості доньки Дональда Трампа і її чоловіка Джареда Кушнера – старшого радника Білого дому з питань політики щодо Ізраїлю і Близького Сходу (включно з питанням переїзду посольства США до Єрусалима).

Трамп заявив, що Іванка «чудово» виглядала б у цій ролі, однак, якби він її обрав, то президента звинуватили б у непотизмі – наданні привілеїв родичам і друзям, незалежно від їхніх професійних якостей.

Над матеріалом працювали: Людмила Ваннек, Mike Eckel.