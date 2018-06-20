Чому США полишили Раду ООН із прав людини і критикують організацію?

Сполучені Штати оголосили про офіційний вихід із Ради ООН із прав людини, заявивши про брак користі від участі у роботі того органу. Критики рішення вказують, що без участі США боротьба за права людини у світі буде менш ефективною.

…Наші зобов’язання не дозволяють нам залишатися частиною лицемірної організації, яка працює лише на себе

Державний секретар США Майк Помпео та представниця Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі на спільній зустрічі з пресою у вівторок звинуватили Раду ООН з прав людини у «безсоромному лицемірстві».

Ніккі Гейлі наголосила на «хронічній упередженості» Ради щодо Ізраїлю та поскаржилася, що намагання Сполучених Штатів реформувати організацію не принесли результату.

«Я хочу чітко наголосити, що цей крок не є відмовою від зобов’язань стосовно прав людини. Навпаки, ми йдемо на такий крок, бо наші зобов’язання не дозволяють нам залишатися частиною лицемірної організації, яка працює лише на себе і насміхається з прав людини», – сказала Гейлі.

Вона перерахувала кілька країн-членів Ради, які, за її словами, причетні до жахливих порушень засадничих прав людини: Венесуела, Китай, Куба і Демократична Республіка Конго.

Державний секретар Майк Помпео погодився, назвавши Раду, в якій загалом представлено 47 країн, «клоакою політичної упередженості».

Дипломати з адміністрації президента США Дональда Трампа не перші висловлюють таку критику з боку США.

Адміністрація президента Джорджа Буша (молодшого) відмовилася від членства у Раді зі схожими застереженнями, коли орган був створений 2006 року.

США приєдналися до Ради з прав людини 2009 року за часів президента Барака Обами, але й тоді держсекретар Сюзан Райс наголошувала, що цей крок мав на меті намагання змінити незадовільну роботу Ради.

Реакція: Ізраїль схвалює, інші шкодують

Ізраїль схвалив рішення Сполучених Штатів, але багато інших країн та активістів висловили жаль.

Британський міністр закордонних справ Боріс Джонсон визнав, що Раду ООН з прав людини треба реформувати, але зауважив, що вона «важлива для того, щоб притягати країни до відповідальності».

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш відповів заявою, в якій наголосив, що хотів би, щоб США залишалися в Раді.

Комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн назвав припинення членства США розчаруванням, хоч і не несподіванкою.

Напередодні Хусейн долучився до критики Сполучених Штатів за те, як на американському кордоні з Мексикою дітей відокремлюють від дорослих.