ООН відреагувала на вихід США із складу Ради з прав людини

В Організації об’єднаних націй наголошують на важливості Ради з прав людини і хотіли б залишалися в складі цього органу.

«Генеральний секретар хотів би, щоб Сполучені Штати залишалися на Раді з прав людини», – заявив ввечері 19 червня речник ООН Стефан Дюжаррік.

Він зауважив, що Рада з прав людини була частиною загальної «архітектури прав людини» ООН, яка «відіграє дуже важливу роль у поширенні та захисті прав людини в усьому світі».

19 червня США відмовилися від членства в Раді ООН з прав людини, назвавши цей орган «корисливим». Виступаючи в Держдепартаменті, постійний представник ООН Ніккі Хейлі засудила Раду за те, що вона закриває очі на серйозні порушення прав людини владою авторитарних країн, але при цьому перетворила Ізраїль в об’єкт постійної критики. Ніккі Хейлі згадала Кубу, Росію, Китай, Єгипет, Венесуелу як країни, що перешкоджають реформі Ради.

Представники американських правозахисних організацій висловили жаль з приводу цього рішення адміністрації Дональда Трампа. У спільній заяві представники 12 груп заявили, що відсутність США в Раді з прав людини зробить «більш важким утвердження прав людини і надання допомоги постраждалим у всьому світі».

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Рада з прав людини створена в 2006 році. За 12 років існування жодна країна-учасниця, яких нині 47, не покидала добровільно цей орган. Відповідно до резолюції ООН, головною метою РПЛ є захист прав і основних свобод людини, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН.