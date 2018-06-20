ЄС стурбований виходом США із складу Ради з прав людини

Європейський союз стурбований рішенням США вийти з Ради ООН з прав людини.

«Рішення може підірвати роль США як лідера та прихильника демократії на світовій арені. Тим не менш, Європейський Союз продовжуватиме захищати права людини і основні свободи, як на багатосторонніх форумах, так і в усьому світі, також, коли це можливо, співпрацюючи з США», – йдеться в заяві Європейської служби з зовнішніх зв’язків.

Євросоюз підтверджує свою підтримку ефективному функціонуванню Ради з прав людини і планує продовжити співпрацювати з усіма країнами задля зміцнення Ради.

19 червня США відмовилися від членства в Раді ООН з прав людини, назвавши цей орган «корисливим». Виступаючи в Держдепартаменті, постійний представник ООН Ніккі Хейлі засудила Раду за те, що вона закриває очі на серйозні порушення прав людини владою авторитарних країн, але при цьому перетворила Ізраїль в об’єкт постійної критики.

В ООН наголошують на важливості Ради з прав людини і хотіли б, щоб США залишалися в складі цього органу.

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Рада з прав людини створена в 2006 році. За 12 років існування жодна країна-учасниця, яких нині 47, не покидала добровільно цей орган. Відповідно до резолюції ООН, головною метою РПЛ є захист прав і основних свобод людини, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН.