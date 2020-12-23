Трамп помилував 15 осіб, зокрема 2 засуджених у справі про російське втручання

Президент США Дональд Трамп видав укази про помилування 15 осіб, зокрема двох засуджених за надання неправдивих свідчень слідчим у розслідуванні про російське втручання і двох колишніх конгресменів від Республіканської партії.

Трамп також пом’якшив терміни ще п’ятьом особам.

Серед помилуваних 22 грудня був Джордж Пападопулос, колишній радник кампанії Дональда Трампа із зовнішньої політики, який у 2017 році визнав свою провину в брехні слідчим ФБР у рамках розслідування втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Трамп називав це розслідування «полюванням на відьом».

Пападопулос відбув 12 днів із 14-денного терміну ув’язнення у федеральній в’язниці, після цього його на 12 місяців звільнили під нагляд.

«Сьогоднішнє помилування допомагає виправити зло, яке команда Мюллера (спецпрокурор Роберт Мюллер, який вів розслідування про російське втручання – ред.) завдала стільком людям», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Трамп також помилував 36-річного нідерландського юриста Алекса ван дер Зваана. Він був засуджений до 30 днів ув’язнення і штрафу в розмірі 20 тисяч доларів за неправдиві свідчення слідчим Мюллера щодо контактів із чиновником у кампанії Трампа в 2016 році.

Помилувавши цих двох фігурантів, Трамп ще раз висловив своє критичне ставлення до розслідування Мюллера, який виявив, що Росія втручалася у вибори в США, але не дав жодних доказів змови Трампа з Москвою.

У листопаді Трамп помилував свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Фліна, який визнав свою провину в обмані ФБР під час розслідування російського втручання.

У США президенти зазвичай видають укази про помилування політичних друзів і союзників до кінця свого терміну.

Трамп використовував свої повноваження щодо помилування набагато рідше, ніж інші нещодавні президенти. До останніх помилувань, згідно з даними Міністерства юстиції, Трамп помилував 28 осіб і пом’якшив покарання для 16.

Водночас протягом восьми років перебування на посаді колишній президент Барак Обама видав 212 указів про помилування і 1715 – про пом’якшення вироків.

За два терміни президент Джордж Буш помилував 189 осіб і змінив 11 вироків.