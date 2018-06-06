Засуджений у справі про втручання Росії у вибори США юрист депортований

Першого засудженого у рамках «російського розслідування» спецпрокурора Роберта Мюллера, нідерландського юриста Алекса ван дер Зваана депортували зі США і передали владі Нідерландів.

Як повідомили в Службі імміграційного і митного контролю США, це сталося через день після його звільнення з федеральної в’язниці в штаті Пенсільванія, де він відбував 30-денне ув’язнення за надання неправдивих свідчень агентам ФБР.

У квітні цього року Федеральний суд у Вашингтоні засудив Алекса ван дер Зваана до 30 днів в’язниці і штрафу в 20 тисяч доларів за обвинуваченням у наданні неправдивих свідчень слідчим спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

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Юрист, який є зятем російського бізнесмена Германа Хана, став першою людиною, якій винесли вирок у справі.

Ван дер Зваан визнав свою провину в тому, що сказав неправду про свої контакти з колишнім співробітником виборчого штабу Дональда Трампа Ріком Ґейтсом і людиною, яка, за даними слідчих, має зв’язки із російською розвідкою.

Ван дер Зваан у минулому працював з одним із основних обвинувачених у справі – колишнім керівником передвиборного штабу Дональда Трампа Полом Манафортом. Неправдиві свідчення він дав у рамках розслідування діяльності Манафорта в Україні.

На даний момент Мюллер висунув звинувачення понад десятку людей у справі, зокрема Манафорту і Ґейтсу.

У США ведеться розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори. Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.