США: частина розслідування Мюллера завершиться до 1 вересня – юрист Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер до 1 вересня завершить розслідування по одному з пунктів справи про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Про це газеті The New York Times розповів юрист Дональда Трампа Рудольф Джуліані. Мюллер має зробити висновок, чи перешкоджав президент США розслідуванню так званого «російського сліду».

За словами Джуліані, про очікувані терміни закінчення розслідування в цій частині спецпрокурор повідомив кілька тижнів тому – під час обговорення умов, на яких Трамп погодиться дати свідчення під присягою. Про це раніше повідомив телеканал CNN. На думку юриста, якщо розслідування затягнеться, то це може чинити тиск на виборців під час проміжних виборів до Конгресу США в листопаді.

Наприкінці квітня The New York Times повідомляла, що Мюллер надав адвокатам Трампа понад 40 питань, пов’язаних із розслідуванням імовірного втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році. Частина питань стосується взаємодії президента США з колишнім радником з національної безпеки Майклом Флінном. Друга частина питань пов’язана з екс-керівником ФБР Джеймсом Комі. Кілька питань стосуються генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Решта питань, за даними газети, стосуються змови з Росією під час передвиборної кампанії 2016 року.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. На початку серпня 2017 року спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду». Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.