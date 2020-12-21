Посольство США в Багдаді зазнало ракетного обстрілу

Посольство Сполучених Штатів у столиці Іраку Багдаді підтвердило ракетний обстріл увечері 20 грудня.

За заявою відомства, будівля посольства зазнала незначних пошкоджень, проте ніхто зі співробітників не постраждав.

«Ми отримали повідомлення про збитки в житлових районах поблизу посольства США та, можливо, поранення, отримані кількома невинними іракськими громадянами. Як ми казали багато разів, подібні атаки на дипломатичні відомства є порушенням міжнародного права та є прямим нападом на суверенітет уряду Іраку», – заявляє дипломатичне представництво.

Посольство закликало політичних і урядових лідерів Іраку вдатися до заходів, щоб запобігти подібним атакам і покарати винних.

Напередодні про обстріл посольства США в Багдаді повідомили медіа. Зокрема, відео вибухів оприлюднило напередодні видання Al-Arabiya, зазначивши, що в бік посольства випустили кілька ракет «Катюша».