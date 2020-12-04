США відкликають частину персоналу з посольства в Багдаді через загострення відносин з Іраном

Сполучені Штати відкликали деяких співробітників зі свого посольства в Багдаді на тлі загострення напруги з Іраном та іраксьскими неурядовими збройними угрупованнями. Це 3 грудня підтвердив посол США в Іраку Метью Туллер після того, як про це повідомили цілька медіа.

У відео, опублікованому на сторінці посольства США у Facebook, Туллер заявив, що він та основна група дипломатів та військових радників продовжуватимуть виконувати обов’язки в «найближчому майбутньому».

«Тимчасове скорочення не позначиться на намірах цих відданих співробітників», – сказав він.

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Невідомо точно, скільки саме з кількох сотень дипломатів найбільшого посольства США були вивезені.

Скорочення персоналу відбулося в той час, коли президент Дональд Трамп посилює тиск на Іран перед передачею влади обраному президенту Джо Байдену. Той заявляв, що намагатиметься відновити дипломатичні зв’язки з Іраном після того, як почне роботу в Білому домі в січні.

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Очікується, що Байден спробує знову приєднатися до ядерної угоди Ірану, яку Трамп припинив у 2018 році, і співпрацювати з союзниками, щоб зробити її умови жорсткішими, якщо Тегеран першим знову почне її дотримуватися.

Напруга в регіоні зросла після вбивства минулого тижня вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде поблизу Тегерана. Іран звинуватив Ізраїль і, опосередковано, Сполучені Штати, підвищуючи ймовірність помсти зі свого боку або з боку своїх угруповань у регіоні.

Американські чиновники також висловлюють занепокоєння з приводу того, що Іран або афілійовані з ним бойовики в Іраку можуть завдати удару в першу річницю американського удару безпілотниками, в результаті якого 3 січня біля аеропорту Багдада загинув високопоставлений іранський генерал Касем Солеймані та і ще кілька лідерів іраксьских збройних угруповань.

У вересні адміністрація Трампа попередила Ірак, що закриє своє посольство в Багдаді у відповідь на неодноразові ракетні та інші напади на об’єкти інтересів США та їхніх союзників, завдані бойовиками за підтримки Ірану.