Австралія вітає звільнення з в’язниці Ірану науковиці в обмін на трьох іранців

Австралія вітає звільнення з в’язниці Ірану британсько-австралійської науковиці Кайлі Мур-Гілберт, яку засудили до 10 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві.

«Я надзвичайного задоволена й рада повідомити, що доктор Кайлі Мур-Гілберт була звільнена з ув’язнення в Ірані й скоро об’єднається зі своєю сім’єю», – заявила міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

Вона додала, що Австралія неухильно заперечує підстави, на яких іранська влада заарештувала й засудила науковицю.

25 листопада іранське державне телебачення повідомило, що Тегеран відпустив Кайлі Мур-Гілберт в обмін на трьох іранців, яких утримували за кордоном.

«Бізнесмен та двоє іранців, які були затримані за кордоном за неправдивими звинуваченнями, були звільнені в межах обміну на шпигунку з подвійним громадянством», – повідомив сайт каналу Iribnews.

Державні ЗМІ Ірану стверджують, що Мур-Гілберт шпигувала на користь Ізраїлю.

За даними кількох видань, звільненими іранцями є Саїд Мораді, Могаммад Хазеї та Масуд Седагат Задей. Їх ув’язнили в Таїланді. За даними слідства, вони планували вбивство ізраїльських посадовців у Бангкоку вісім років тому.

У самому Таїланді посадовці заявили, що звільнені іранці у 2012 році планували підірвати вибухівку. Вони не уточнили деталей.

Мур-Гілберт – викладачка ісламознавства в Університеті Мельбурна. Її відправили до в’язниці Тегерана у вересні 2018 року.

Останніми місяцями міжнародний тиск з вимогою її звільнення зріс на тлі повідомлень, що стан її здоров’я погіршився.

У листах, вивезених з в'язниці та опублікованих у британських ЗМІ в січні, Мур-Гілберт написала, що відхиляє пропозицію співпрацювати з розвідувальним відділенням військового формування «Корпус вартових Ісламської Революції».