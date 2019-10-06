Іран і Австралія взаємно звільнили ув’язнених – пару мандрівників та науковця

Австралійські блогери-мандрівники Джолі Кінґ і Марк Фіркін 5 жовтня повернулися додому в австралійський Перт після декількох місяців, проведених в іранській в’язниці. Австралійська влада 6 жовтня підтвердила, що в день, коли Тегеран звільнив пару з-під варти, Канберра звільнила іранського науковця, який понад рік був ув’язнений в Квінсленді.

Австралія затримала 38-річного Резу Дехбаші Ківі, дослідника раку в Квінслендському університеті, у вересні 2018 року, після того, як Сполучені Штати відправили запит на його екстрадицію через звинувачення у змові з метою експорту електронних військових пристроїв до Ірану.

Генеральний прокурор Австралії Крістіан Портер заявив, що Канберра вирішила відмовити у запиті США про екстрадицію після розгляду «всіх обставин цієї справи». Водночас Портер не підтвердив, що це був обмін полоненими.

Державне іранське інформаційне агентство IRIB повідомило, що Дехбаші Ківі повернувся до Тегерана 5 жовтня в супроводі посла Ірану в Австралії. По телебаченню показали, як він прибув до міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані і обійняв жінку.

Повідомляється, що на час арешту Дехбаші Ківі працював над «пристроєм виявлення раку шкіри». Він заперечував усі звинувачення, називаючи їх «непорозумінням» та «несправедливістю».

Фіркін і його наречена Кінґ були заарештовані в липні. За даними ЗМІ, іранська влада закидала мандрівникам те, що вони використовували безпілотник для фотографування військових об’єктів. За повідомленнями, австралійці були за ґратами у в’язниці Евін у Тегерані.

За два роки до арешту пара транслювала свої подорожі в соціальних мережах, але в липні, після арешту в Ірані, акаунти популярних блогерів «замовкли».

В останні роки кілька іноземців та осіб з подвійним громадянством були ув’язнені в Ірані за звинуваченням у шпигунстві.

Тим часом австралійський уряд намагається домогтися звільнення ще однієї австралійки, затриманої в Ірані – викладача Мельбурнського університету Кайлі Мур-Ґілберт, яка перебуває у в’язниці понад рік і засуджена до 10-річного терміну. Офіційна Канберра не визнає звинувачень на адресу науковця.