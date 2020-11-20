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20 листопада 2020, Київ 23:43
Новини | Міжнародні

Іран заявив про затримання танкера під прапором Панами через підозру у контрабанді нафти

За повідомленнями іранських ЗМІ, щодня з Ірану контрабандою вивозиться близько 10 мільйонів літрів палива (фото ілюстративне)

Іран повідомив 20 листопада про затримання в Перській затоці танкера під прапором Панами через підозру у нелегальному транспортуванні 300 тисяч літрів нафти.

Напівофіційне інформагентство Fars повідомляяє, що затримали танкер іранські військові з елітного Корпусу вартових Ісламської революції.

Повідомляється, що затримані також 10 іноземних членів екіпажу – національність членів екіпажу чи інші подробиці інциденту наразі невідомі. Справу передали в прокуратуру портового міста Парсіан.

Іран, що має одні з найдешевших цін на пальне у світі, через значні субсидії і падіння курсу національної валюти, бореться з контрабандою палива в сусідні країни.

За повідомленнями іранських ЗМІ, щодня з Ірану контрабандою вивозиться близько 10 мільйонів літрів палива.

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