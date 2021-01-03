В Ірані повісили трьох людей за звинуваченнями в тероризмі і вбивствах

В Ірані повісили двох людей за звинуваченням у «терористичних актах» і ще одну – з вбивство і збройне пограбування, повідомила 3 січня офіційна новинна агенція системи пограбування Mizan.

Трьох людей стратили вранці 3 січня у провінції Сістан-Белуджистан на південному сході країни.

Двох чоловіків ідентифікували як Хассана Дехварі та Еліаса Каландарзехі. Їх заарештували в квітні 2014 року після того, як виявили в них нібито «велику кількість вибухових речовин» і зброю.

Дехварі і Каландарзехі звинуватили у викраденнях, організації вибухів, вбивстві співробітників безпекових служб і цивільних, а також у співпраці із суннітським екстремістським угрупованням «Джейш аль-Адль», повідомляють іранські медіа.

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Базвана у Сполучених Штатах Новинна агенція правозахисних активістиів (HRANA) заявила, що двох страчених катували в ув’язненні.

За повідомленнями, «Джейш аль-Адль» здійснила кілька вибухів та викрадень в Ірані протягом останніх років. Наприклад, у лютому 2019 році 27 членів Корпусу вартових ісламської революції Ірану загинули через підрив смертника в Сістані-Белуджистані.

Третього страченого звати Омід Махмудзехі. Його звинуватили в пограбуванні із застосуванням зброї та вбивстві цивільних стверджує Mizan.

Іран вважається одним із країн-лідерів за застосуванням смертної кари. За даними організації Amnesty International у квітні 2020 року, іранська влада стратила щонайменше 251 людину у 2019 році.