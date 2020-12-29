Уряд Ірану відклав реалізацію закону про прискорення збагачення урану

Уряд Ірану вирішив відкласти реалізацію ухваленого парламентом суперечливого закону, який передбачає прискорення програми збагачення урану в країні.

Президент Ірану Хасан Роугані виступив проти цього документу, заявивши, що він завдає шкоди дипломатичним зусиллям, тоді як голова Іранської організації з атомної енергії Алі Акбар Салехі в недавньому інтерв’ю заявив, що в законі, який вимагає від уряду негайно почати збагачувати уран до 20-відсоткового рівня, не передбачено коштів на це.

«Де гроші на [втілення]? Звідки вони мають братися?», – заявляв Салехі 21 грудня.

28 грудня віцепрезидент Есхак Джаганґірі оголосив про ухвалення підзаконного акта для імплементації згаданого закону.

Парламент ухвалив закон 1 грудня, після вбивства іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде, його відразу схвалила Рада опікунів.

У підзаконному акті йдеться про те, що Іранська організація з атомної енергії, яка відповідає за ядерну діяльність країни, матиме два місяці, щоб підготувати звіт про технічні й фінансові вимоги до збагачення урану на 20 відсотків.

Експерти попереджали, що законодавство, яке потенційно може скоротити час, необхідний Ірану для виробництва ядерної зброї, ускладнює дипломатичні дії майбутньої адміністрації Білого дому.

Президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів США з ядерної угоди з Іраном у 2018 році і запровадив жорсткі санкції, які завдали шкоди іранській економіці. У відповідь Тегеран поступово зменшив свої зобов’язання щодо угоди.

Обраний президент США Джо Байден пообіцяв приєднатися до ядерної угоди, якщо Тегеран повернеться до повного дотримання її умов.