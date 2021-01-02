Іран пригрозив США помстою «зсередини» за вбивство іранського генерала

Іранський генерал, який очолив сили «Кудс» після вбивства на початку минулого року Касема Солеймані, заявив, що вбивство, здійснене силами США, не зупинить опір Ірану. За словами Ісмаїла Каані, помститися за його попередника може хтось «зсередини» США.

«Навіть можливо, що у вашому домі є люди, які дадуть відповідь на ваш злочин», – сказав Каані.

Тим часом, командувач «Корпусу вартових Ісламської революції», до якого входить «Кудс», генерал Хоссейн Саламі заявив, що Іран повністю готовий дати відповідь на будь-який військовий тиск із боку США напередодні першої річниці з дня вбивства Сулеймані.

А голова судової влади Ебрагім Раісі 1 січня заявив, що навіть президент США Дональд Трамп, який схвалив удар із дрона, внаслідок якого загинув іранський генерал, «не має імунітету від справедливості».

31 грудня голова МЗС країни Мохаммад Заріф звинуватив президента США Дональда Трампа у «фабрикації» приводу для нападу на Іран і сказав, що його країна вживе заходів для активної оборони.

Іранська риторика посилюється напередодні першої річниці з дня американської операції, проведеної за наказом і з ініціативи Трампа. Операція відбулася 3 січня 2020 року. Сулеймані був убитий у результаті удару з безпілотника. Вашингтон звинуватив командира іранського спецпідрозділу в організації нападів на сили США в регіоні.

Через кілька днів після цієї американської атаки Іран відповів ракетним ударом по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська і їхні іракські союзники. Вони були попереджені про загрозу і зуміли уникнути загибелі і тяжких поранень. У ході іранських ударів, однак, засоби ППО країни помилково збили український літак. Тегеран визнав провину і через рік після катастрофи пообіцяв виплатити сім’ям жертв по 150 тисяч доларів.

Україна очікує від Ірану проєкт технічного звіту про обставини збиття літака МАУ.