Президент Ірану закликав Байдена повернути США до ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Роугані 20 січня закликав обраного президента США Джо Байдена повернути його країну до ядерної угоді між Тегераном і світовими державами від 2015 року і скасувати жорсткі санкції проти Ісламської Республіки.

«Зараз все на розсуді у США. Якщо Вашингтон повернеться до ядерної угоди з Іраном 2015 року, ми також повністю виконаємо свої зобов’язання щодо пакту», – сказав Роугані.

Роугані також позитивно відгукнувся про те, що Трамп йде з посади, назвавши його «тираном».

«Епоха тирана дійшла до кінця... Політична кар’єра президента США Дональда Трампа сьогодні закінчена, і його політика «максимального тиску» на Іран повністю провалилася», – додав Роугані.

Публічних даних, чи відреагував на ці репліки сам Трамп, наразі немає.

Джо Байден, який вступає сьогодні на посаду президента, був віцепрезидентом США, коли ядерна угода була підписана в 2015 році. Напруженість у відносинах між США і Іраном наростає з 2018 року, коли президент Дональд Трамп відкликав Вашингтон з угоди, яка обмежує ядерну програму Ірану.