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20 січня 2021, Київ 12:23
Новини | Міжнародні

Президент Ірану закликав Байдена повернути США до ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Роугані

Президент Ірану Хасан Роугані 20 січня закликав обраного президента США Джо Байдена повернути його країну до ядерної угоді між Тегераном і світовими державами від 2015 року і скасувати жорсткі санкції проти Ісламської Республіки.

«Зараз все на розсуді у США. Якщо Вашингтон повернеться до ядерної угоди з Іраном 2015 року, ми також повністю виконаємо свої зобов’язання щодо пакту», – сказав Роугані.

Роугані також позитивно відгукнувся про те, що Трамп йде з посади, назвавши його «тираном».

«Епоха тирана дійшла до кінця... Політична кар’єра президента США Дональда Трампа сьогодні закінчена, і його політика «максимального тиску» на Іран повністю провалилася», – додав Роугані.

Публічних даних, чи відреагував на ці репліки сам Трамп, наразі немає.

Джо Байден, який вступає сьогодні на посаду президента, був віцепрезидентом США, коли ядерна угода була підписана в 2015 році. Напруженість у відносинах між США і Іраном наростає з 2018 року, коли президент Дональд Трамп відкликав Вашингтон з угоди, яка обмежує ядерну програму Ірану.

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