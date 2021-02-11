МАГАТЕ повідомило про початок виробництва металевого урану в Ірані

Іран почав виробництво невеликих обсягів металевого урану, повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Це відбувається в порушення ядерної угоди з Тегераном 2015 року і в той час, як Іран намагається тиснути на нову адміністрацію президента США Джо Байдена.

На зустрічі з представниками країн-учасниць МАГАТЕ, Гроссі повідомив, що факт виробництва невеликої кількості – трохи більше ніж трьох із половиною грамів металевого урану – на заводі в Ісфахані підтвердила інспекція агентства.

Металевий уран використовують для виробництва атомної бомби. Дослідження, пов’язані з його виробництвом, були заборонені ядерною угодою 2015 року. Раніше Іран не займався виробництвом такого виду урану.

У січні представник Ірану в МАГАТЕ заявив, що виробництво нового палива ведеться для тегеранського реактора в науково-дослідних цілях.

Ядерна угода між Іраном і шістьма країнами (Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією) була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерана міжнародних санкцій.

У 2018 році США вийшли з угоди і відновили односторонні санкції проти Ірану. Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань за угодою.

Адміністрація нового президента США Джо Байдена заявляла, що готова розглянути відновлення ядерної угоди з Тегераном.