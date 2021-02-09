Іран і Північна Корея відновили ракетну співпрацю – ООН

Іран і Північна Корея минулого року відновили співпрацю в розробці ракет великої дальності, йдеться у звіті ООН.

«Це відновлене співробітництво включало передачу найважливіших частин, причому остання поставка, пов’язана з цими відносинами, відбулася в 2020 році», – зазначається в щорічній доповіді, поданій Раді безпеки ООН незалежною групою експертів, що моніторять міжнародні санкції проти Північної Кореї.

У звіті цитується неназвана держава-член ООН, яка надала інформацію про те, що Північна Корея та Іран «відновили співпрацю у проєктах із розробки ракет великої дальності».

У відповідь на звинувачення посол Ірану в ООН Маджид Тахт Раванчі в грудні заявив групі експертів, що попередній огляд інформації, наданої ними, засвідчив, що в їхньому розслідуванні могла бути використана «неправдива інформація та сфабриковані дані».

У звіті відслідковуються численні санкції ООН, запроваджені проти Північної Кореї через ядерну і ракетну програми. Він виявив, що Північна Корея підтримувала та розробляла свої програми протягом 2020 року з порушенням міжнародних санкцій, фінансувала їх за допомогою кібератак та обходила деякі санкції.

США вже давно звинувачують Північну Корею й Іран у співпраці в розробці ракет.

Агентство Bloomberg, посилаючись на копію звіту, повідомило, що експерти ООН отримали інформацію про те, що іранський дослідницький центр Шахіда Хаджа Алі Мовахеда отримав підтримку від Північної Кореї у розробці космічної ракети-носія.

США заявляють, що космічна та супутникова програма Ірану має подвійне призначення і в основному націлена на вдосконалення балістичних ракет.

У вересні США, запровадивши нові санкції проти Тегерана, заявили, що іранський дослідницький центр «відіграв ключову роль в ірансько-північнокорейському ракетному співробітництві».

Звіт ООН оприлюднили в той час, коли нова адміністрація президента США Джо Байдена переглядає політику експрезидента Дональда Трампа щодо Північної Кореї.

Адміністрація Байдена також намагається відновити відносини з Іраном після того, як Трамп у 2018 році вивів США з ядерної угоди Тегерану зі світовими державами і запровадив санкції. У відповідь Іран поступово порушив свої ядерні зобов’язання.

В інтерв’ю CNN 8 лютого державний секретар Ентоні Блінкен повторив, що «якщо Іран повернеться до виконання своїх зобов’язань за ядерною угодою», США зроблять те ж саме.