Північна Корея показала нові ракети – «найпотужнішу зброю в світі»

Північна Корея на військовому параді за кілька днів до інавгурації обраного президента США Джо Байдена продемонструвала, ймовірно, нову балістичну ракету, яку запускають із підводного човна і яку північнокорейські ЗМІ назвали «найпотужнішою зброєю в світі».

На фотографіях державних ЗМІ видно, як лідер КНДР Кім Чен Ин посміхався і махав рукою, спостерігаючи за подією на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні ввечері 14 січня.

На параді також були представлені танки, ракетні установки, і, за словами аналітиків, кілька ракет, що є новими варіантами балістичних ракет малої дальності.

На параді не продемонстрували найбільшу міжконтинентальну балістичну ракету Північної Кореї, яку представили в жовтні. Вона, як вважають, зможе доставити ядерну боєголовку в будь-яку точку Сполучених Штатів Америки.

Раніше Кім оголосив США «найбільшим ворогом своєї країни ... незалежно від того, хто перебуває при владі» і пообіцяв розширити військовий потенціал КНДР, незважаючи на економічні проблеми.

Північна Корея мала нестабільні відносини зі США за часів адміністрації президента Дональда Трампа, термін повноважень якого завершується. Лідери двох країн обмінювалися погрозами до зустрічі в Сінгапурі в 2018 році.

Після безпрецедентного саміту Трампа і Кіма було досягнуто незначного прогресу в переговорах щодо північнокорейської ядерної програми, а запланований другий саміт у В’єтнамі в 2019 році зірвався після того, як Вашингтон відхилив вимоги Пхеньяна про зняття санкцій.