ООН: Північна Корея, «ймовірно», розробила мініатюрні ядерні пристрої для балістичних ракет

Північна Корея розвиває свою ядерну програму і, «ймовірно», розробила мініатюрні ядерні пристрої для своїх балістичних ракет, йдеться у засекреченому звіті Організації Об’єднаних Націй.

Документ був підготовлений незалежною панеллю експертів, які досліджують виконання санкцій ООН проти Північної Кореї.

Звіт спершу опублікували Reuters та агентство DPA. Журналісти вказали, що документ 3 серпня передали Раді безпеки ООН, до якої входять 15 членів. Він базується на інформації від одного з членів.

У звіті ООН йдеться, що Північна Корея продовжує розвивати свою ядерну програму, включно з виробництвом високозбагаченого урану та будівництвом експериментального легководного реактора.

Північна Корея провела шість ядерних випробувань. Останнє з них – у вересні 2017 року. Минулого тижня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що ядерна зброя зможе гарантувати безпеку країни.

Президент США Дональд Трамп та Кім Чен Ин з 2018 року зустрічалися тричі. Проте сторони не змогли досягти суттєвого прогресу в переговорах.

США хочуть, щоб Пхеньян відмовився від розробки ядерної зброї. Північна Корея, зі свого боку, наполягає на скасуванні санкцій, які запровадили через її ядерну програму.