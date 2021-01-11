Кім Чен Ин став генсекретарем Трудової партії Кореї, як його батько і дід

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин став генеральним секретарем Трудової партії Кореї, повідомляє офіційне агентство Центральне телеграфне агентство Кореї. Раніше Кім Чен Ин обіймав посаду голови партії.

Джерела південнокорейського агентства «Йонхап» повідомляють, що пізно ввечері в неділю в Пхеньяні пройшов військовий парад. Журналісти пов’язали його зі з’їздом Трудової партії.

До Кім Чен Ина посаду генсекретаря партії обіймав його батько Кім Чен Ір, а також дід – творець КНДР і засновник ідей «чучхе» Кім Ір Сен.

Після смерті Кім Чен Іра в 2011 році його син обійняв посаду першого секретаря ЦК партії. У 2016 році секретаріат був скасований, і Кім Чен Ин став головою виконавчої політичної ради партії. Тепер рада знову перейменована в секретаріат, а лідер КНДР став генеральним секретарем.

Кім Чен Ин також обіймає найвищу державну посаду країни – голови Державної ради КНДР, він є верховним головнокомандувачем Збройних сил країни і має звання маршала КНДР.