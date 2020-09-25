Пхеньян визнав і вибачився за вбивство чиновника з Південної Кореї – Сеул

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вибачився 25 вересня через убивство на спірному для двох країн морському кордоні чиновника з Південної Кореї, що вважається вкрай незвичним дипломатичним кроком з боку Пхеньяна.

Як повідомив у п’ятницю офіційний Сеул, 24 вересня Південна Корея звинуватила Північну в тому, що її силовики у водах Північної Кореї застрелили в човні одного із південнокорейських державних службовців, який, імовірно, намагався утекти. Сеул засудив Пхеньян за «звірячий акт» і зажадав покарання винних.

«Товариш Кім Чен Ин, голова Комісії з державних справ, дуже шкодує, що розчарував президента Мун Чже Іна і громадян Південної Кореї через несподіваний і прикрий інцидент», – процитував послання лідера Північної Кореї радник Мун Чже Іна Су Хун.

Міністерство оборони Південної Кореї раніше повідомляло, що 47-річний чоловік, співробітник Міністерства океанів і рибальства Південної Кореї, зник із човна під час інспекційної поїздки приблизно за 10 кілометрів на південь від морського кордону між Північною і Південною Кореєю.

Південна Корея почала його пошуки за допомогою кораблів і літаків, побоюючись, що чоловіка могло закинути у води Північної Кореї.

Військове керівництво у Сеулі припустило, що Північна Корея застрелила чиновника, ймовірно, відповідно до посилених антикоронавірусних правил, що дозволяють стріляти у будь-кого, хто незаконно наближається до кордонів КНДР. Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap 23 вересня повідомило, що Північна Корея забрала тіло чоловіка і кремувала його в якості «запобіжного заходу» проти потенційного поширення коронавірусу.