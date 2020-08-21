Кім Чен Ин передав частину повноважень сестрі – Reuters

Лідер КНДР Кім Чен Ин передав частину своїх повноважень сестрі Кім Йо Чжон. Про це пише Reuters із посиланням на розвідку Південної Кореї.

Лідер Північної Кореї зберігає абсолютну владу над країною, але його сестра стала його «фактичним заступником». Зокрема, вона відповідає за питання відносин із Південною Кореєю та США, вказує агенція.

За даними південнокорейської розвідки, деякі інші чиновники КНДР також отримали частину повноважень Кім Чен Ина.

Молодша сестра лідера КНДР формально обіймає посаду заступника завідувача відділом пропаганди і агітації ЦК Трудової партії Кореї.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Кім Чен Ин уперше за вісім місяців скликає позачерговий пленум ЦК Трудової партії Кореї для обговорення якогось «найважливішого питання». Експерти Bloomberg із питань Північної Кореї тоді припустили, що термінові збори пленуму можуть стосуватися розширення повноважень сестри лідера КНДР.

Навесні цього року Кім Чен Ин тривалий час не з’являвся публічно, що спричинило чутки про погіршення стану його здоров’я або навіть смерть.