Іран хоче побачити «дії, а не слова» від учасників ядерної угоди – Хаменеї

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран хоче бачити «дії, а не слова» від підписантів ядерної угоди 2015 року.

«Ми чули багато хороших слів та обіцянок, які на практиці були зламані, відбувалися протилежні дії. Слова і обіцянки – це не добре. Цього разу [ми хочемо] тільки дії з іншого боку. І ми також діятимемо», – сказав Хаменеї в телевізійній промові.

Новий президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон повернеться до ядерної угоди, якщо Тегеран першим почне виконувати передбачені документом вимоги. Іран заявляє, що Вашингтон має діяти першим.

Угода, укладена 2015 року, передбачає полегшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної діяльності Ірану. Документ підписали п'ять постійних членів Ради безпеки ООН, Німеччина та Європейський союз, але США вийшли від угоди у 2018 році та запровадили нові санкції, які можуть зашкодити фірмам, що ведуть бізнес з Іраном.