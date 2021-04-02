Іран почав збагачувати уран за допомогою новітніх центрифуг – доповідь

Іран почав збагачення урану на підземному заводі у Натанге за допомогою вдосконалених центрифуг. Про це пише Reuters з посиланням на доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії.

Раніше в березні Тегеран повідомляв про випробування модернізованого ядерного реактора в Араку, щоб згодом ввести його в експлуатацію. У лютому ЗМІ писали про запуск в Ірані виробництва металевого урану, який використовують у виробництві атомних бомб.

Ядерні випробування в Ірані – черговий крок, який порушує ядерну угоду 2015 року. Тегеран оголосив, що припинить свої розробки тільки після повного зняття американських санкцій. Президент США Джо Байден, навпаки, недавно підписав указ про їх продовження.

Відносини між двома країнами почали погіршуватися ще під час президентства Дональда Трампа. Він вийшов з ядерної угоди у 2018 році. При новій американській адміністрації відносини знову загострилися – після того як США завдали авіаудару по позиціях проіранських формувань у Сирії у відповідь на обстріли американських військових в Іраку.

Європейський союз заявляв, що 2 квітня Іран та група світових держав проведуть віртуальні переговори щодо можливого повернення США до ядерної угоди 2015 року.

У віртуальній зустрічі візьмуть участь представники Китаю, Франції, Німеччини, Росії, Великої Британії та Ірану – усіх сторін угоди, які досі залишаються в межах цього договору. Про це йдеться в заяві ЄС, опублікованій 1 квітня.

Ядерна угода між Іраном і шістьма країнами (Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, США і Франція) була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерана міжнародних санкцій. У 2018 році США вийшли з угоди і відновили односторонні санкції відносно Ірану. Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявляла, що готова розглянути відновлення ядерної угоди з Тегераном, однак вимагає від Ірану припинити дестабілізуючу діяльність на Близькому Сході і порушення ядерної угоди.