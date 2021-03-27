Іран та Китай підписують угоду про співпрацю на 25 років

Іран та Китай 27 березня підписують суперечливу 25-річну двосторонню угоду. Остаточні деталі документа не розголошуються, але передбачається, що угода передбачатиме інвестиції Китаю в енергетичний та інфраструктурний сектори Ірану.

Китай є головним торговим партнером Ірану та ключовим ринком для експорту іранської сировини, який був жорстко обмежений санкціями США.

Речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде заявив 27 березня, що домовленості містять «політичну, стратегічну та економічну» складові. Хатібзаде заявив, що угоду підпише міністр закордонних справ Китаю Ван І, який прибув до Тегерана пізно ввечері 26 березня.

Іранські чиновники заявили, що цей документ був запропонований під час поїздки до Ірану в січні 2016 року президентом КНР Сі Цзіньпінем.

Упродовж останніх років Іран усе частіше звертається до Китаю за умов зростання тиску з боку США та міжнародної ізоляції Тегерана.