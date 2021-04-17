Іран оголосив у розшук підозрюваного в диверсії на ядерному об’єкті в Натанзі

Іранське державне телебачення назвало підозрюваного в диверсії на ядерному об’єкті в Натанзі. За версією влади, ним виявився 43-річний громадянин країни Реза Карімі.

За даними влади, він залишив Іран, його оголосили в розшук.

Агенція AP повідомила, що Інтерпол не відповів на запитання щодо того, чи була видана «червона картка» для розшуку Карімі.

Водночас не уточнюється, як саме Карімі вдалося отримати доступ до об’єкта, який перебуває під посиленю охороною.

Інцидент на комбінаті, де збагачується іранське ядерне паливо, стався 11 квітня. Вибух пошкодив ізольовану від зовнішнього світу розподільну електромережу ядерного об’єкта. Влада країни назвала подію «актом ядерного тероризму».

Влада Ірану звинуватила в організації інциденту Ізраїль і пообіцяла «помститися».

Ізраїль не підтвердив своєї ролі в цьому інциденті і зазвичай не коментує підпільних операцій, хоча прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу неодноразово описував Іран як найбільшу загрозу для своєї країни.