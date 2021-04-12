Іран обіцяє помститися Ізраїлю за ймовірну диверсію на ядерному об’єкті в Натанзі.

12 квітня державне телебачення Ірану процитувало міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, який заявив, що його країна перебуває на шляху до скасування санкцій.

«Вони публічно заявили, що не дозволять цього. Але ми помстимось сіоністам», – запевнив Заріф.

Ізраїль не підтверджує свою причетність до інциденту. Як правило, держава не коментує свої таємні операції, хоча прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху неодноразово описував Іран як найбільшу загрозу для своєї країни.

Ізраїльське радіо Kan з посиланням на джерела в розвідці пише, що шпигунське агентство «Моссад» здійснило кібератаку на об’єкт у Натанзі.

Газета The New York Times з посиланням на джерела в американській та ізраїльській розвідках пише, що Ізраїль був причетний до «великого вибуху», який зруйнував внутрішню енергосистему, яка живить підземні центрифуги, що збагачують уран. Блекаут трапився на наступний день після того, як Тегеран запустив нові удосконалені центрифуги, які потенційно мають пришвидшити збагачення урану.

За даними посадовців у розвідці, завдана шкода енергосистемі була достатньою, щоб зупинити збагачення урану в Натанзі щонайменше на дев’ять місяців.

Підземний майданчик у Натанзі є ключовим об’єктом програми збагачення урану в Ірані. Він контролюється інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.

Голова Організації атомної енергетики Ірану назвав блекаут «ядерним тероризмом» і закликав міжнародну спільноту протистояти цій загрозі. Водночас він не уточнив, хто може бути причетним до ймовірної диверсії, але сказав, що Іран «залишає за собою право вживати дії проти винуватців.