Іран повідомив про «інцидент» на ядерному об’єкті в Натанзі

Іран повідомив про проблему на ядерному об’єкті в Натанзі. За день до цього Тегеран запустив нові просунуті центрифуги, які можуть швидше збагачувати уран.

«Інцидент не спричинив жертв та забруднення», – заявив представник Іранської організації з атомної енергії Бегруз Камальванді.

Минулого року на ядерному об’єкті в Натанзі спалахнула пожежа, яку уряд вважає спробою саботувати ядерну програму Ірану.

Підземний майданчик у Натанзі є ключовим об’єктом програми збагачення урану в Ірані і контролюється інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.

Ізраїль, регіональний ворог Ірану, звинувачують у здійсненні нападу на об’єкт. Іран також звинуватив Ізраїль у вбивстві вченого, який розпочав військову ядерну програму країни.

Ізраїль не брав на себе відповідальності за на жоден з нападів, хоча прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу неодноразово описував Іран як основну загрозу, з якою стикалася його країна.