Іран вважає відключення на атомній електростанції актом «тероризму»

Іранська влада вважає аварію на атомній електростанції в Нантанзі актом «атомного тероризму». 11 квітня Тегеран заявив, що «інцидент» спричинив відключення електропостачання в Нантанзі, одному з найбільш убезпечених об’єктів країни.

Голова Іранської організації атомної енергетики Алі Акбар Салехі закликав міжнародну спільноту «виступити проти цього акту атомного тероризму». у зверненні державним каналом він заявив, що напад був організований «ворогами індустріального і політичного прогресу країни, які намагаються завадити розвитку квітнучої атомної індустрії».

Відключення електропостачання сталося за день після того, як Тегеран запустив виробництво нових, більш сучасних центрифуг, які швидше збагачують уран.

Станція в Нантанзі є ключовою для програми Ірану зі збагачення урану. Його моніторять інспектори Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ).

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У організації цього нападу, як і попередніх, підозрюють регіонального опонента Ірану Ізраїль.

Інцидент у Нантанзі стався на тлі переговорів щодо ймовірного повернення Сполучених Штатів до ядерної угоди 2015 року.

Ядерна угода була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерану міжнародних санкцій. У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди і відновив односторонні санкції щодо Ірану.

Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань і знову приступив до ядерних розробок.

Нинішній президент США Джо Байден не раз обіцяв повернутися в угоду. Для цього необхідно скасувати санкції. Вашингтон готовий піти на це, але США хочуть, щоб спочатку Іран відмовився від розробок. У свою чергу Тегеран хоче, щоб спочатку зняли обмеження.