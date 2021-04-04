Іран відкидає будь-які переговори зі США до скасування санкцій

Іран заявляє, що не братиме участь у діалозі зі США на запланованих на наступний тиждень у Відні переговорах щодо відновлення повноцінного функціонування ядерної угоди 2015 року між Тегераном та світовими державами.

«Ми не говоритимемо прямо чи опосередковано зі США у Відні», – заявив 4 квітня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, спростовуючи повідомлення про те, що між двома країнами відбудуться непрямі переговори.

«Політика Ірану щодо цього чітка і проста: США мають повернутися до Віденської ядерної угоди, виконати зобов’язання відповідно до договору та зняти санкції проти Ірану», – заявив Арагчі, який очолює іранську делегацію.

Дипломати з Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії та Ірану візьмуть участь у переговорах за участю ЄС, які відбудуться 6 квітня. Шість країн залишаються в угоді, яка зобов’язує Іран до ядерних обмежень в обмін на скасування міжнародних санкцій.

США за президентства Дональда Трампа в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди в 2018 році і повторно наклали на Тегеран економічні санкції. Іран відреагував, поступово скорочуючи свої зобов’язання за угодою, зокрема, став збагачувати уран до більш високого рівня. Президент США Джо Байден продемонстрував готовність відродити цю угоду, але його адміністрація заявляє, що Іран має спочатку повернутися до дотримання своїх ядерних зобов’язань.