Іран та світові держави ведуть переговори щодо повернення США до ядерної угоди

Європейський союз заявляє, що 2 квітня Іран та група світових держав проведуть віртуальні переговори щодо можливого повернення США до ядерної угоди 2015 року.

У віртуальній зустрічі візьмуть участь представники Китаю, Франції, Німеччини, Росії, Великої Британії та Ірану – усіх сторін угоди, які досі залишаються в межах цього договору. Про це йдеться в заяві ЄС, опублікованій 1 квітня.

«Учасники обговорять перспективу можливого повернення Сполучених Штатів», а також те, «як забезпечити повне та ефективне виконання угоди всіма сторонами», ідеться в повідомленні.

1 квітня Державний департамент США привітав повідомлення про таку зустріч. За словами речника зовнішньополітичного відомства Неда Прайса, Сполучені Штати ведуть обговорення «початкових взаємних кроків» для відновлення участі в договорі.