США не очікують швидкого прогресу під час переговорів щодо ядерної угоди з Іраном

США очікують, що переговори щодо відродження ядерної угоди 2015 року з Іраном будуть «складними». Планується, що 6 квітня американські та іранські чиновники візьмуть участь у переговорах у Відні, де європейські дипломати, як очікується, виступатимуть посередниками.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив 5 квітня, що Сполучені Штати не очікують прориву. У рамках угоди економічні санкції проти Ірану були пом’якшені в обмін на згоду Тегерана звітувати про його ядерну програму та обмежити її.

США за президентства Дональда Трампа в односторонньому порядку вийшли з угоди в 2018 році та поновили санкції. Іран відреагував поступовим скороченням своїх зобов’язань за угодою.

Президент США Джо Байден продемонстрував готовність відродити угоду, але його адміністрація заявляє, що Іран має спочатку повернутися до дотримання своїх ядерних зобов’язань. Прайс наголосив, що Сполучені Штати готові аналізувати скасування санкцій, але лише тих, що стосуються ядерної проблеми. Іран заявив, що хоче, щоб США скасували всі санкції, і відхиляє будь-яке поетапне послаблення обмежень.