Іран попередив, що вийде на збагачення урану до 60%. США і МАГАТЕ поінформовані про намір

Іран попередив, що почне збагачення урану до 60-відсоткової позначки після, як каже Тегеран, «диверсійної атаки» на головний ядерний об’єкт країни в Натанзі, в якому звинувачують Ізраїль.

Державне інформаційне агентство IRNA 13 квітня повідомило, що влада Ірану вже сповістила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про свій намір «почати 60-відсоткове збагачення».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що агенція отримала таку інформацію від іранської сторони.

Англомовний підрозділ іранського державного телебачення Press TV повідомив, що збагачення розпочнеться з 14 квітня.

Збагачення урану до 60 відсотків стане найвищим рівнем в рамках ядерної програми Ірану, хоча він не доходить до 90-відсоткової позначки, необхідної для використання у військових цілях.

Відповідно до ядерної угоди зі світовими лідерами, Іран взяв на себе зобов’язання зберегти збагачення на рівні 3,67 відсотка. Нещодавно він збільшив рівень до 20 відсотків, заявивши, що угода більше не підлягає виконанню.

Білий дім заявив, що прихильний до переговорів з Іраном, попри «провокаційу» заяву Тегерана про те, що він нарощуватиме збагачення урану.

«Ми, безумовно, стурбовані цими провокаційними заявами», – заявила журналістам прессекретар Білого дому Джен Псакі, додавши, що у вирішенні ситуації можливий лише дипломатичний шлях.

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Іран повідомив про проблему на ядерному об’єкті в Натанзі 11 квітня. Раніше ізраїльське радіо Kan з посиланням на джерела в розвідці повідомило, що шпигунське агентство «Моссад» здійснило на нього кібератаку.

Газета The New York Times з посиланням на джерела в американській та ізраїльській розвідках повідомила, що Ізраїль був причетний до «великого вибуху», який зруйнував внутрішню енергосистему, яка живить підземні центрифуги, що збагачують уран. Блекаут трапився на наступний день після того, як Тегеран запустив нові удосконалені центрифуги, які потенційно мають пришвидшити збагачення урану.

За даними посадовців у розвідці, завдана шкода енергосистемі була достатньою, щоб зупинити збагачення урану в Натанзі на щонайменше дев’ять місяців.

Офіційний Ізраїль не коментував інформацію про причетність своїх спецслужб до події.

Підземний майданчик у Натанзі є ключовим об’єктом програми збагачення урану в Ірані. Він контролюється інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.