У Відні поновлюються переговори щодо повернення США до ядерної угоди з Іраном

Переговори, спрямовані на повернення США до Ірану ядерної угоди 2015 року, поновляться у Відні 27 квітня, йдеться в заяві Європейського союзу. Це останній раунд переговорів щодо реанімації угоди та щодо переконання Ірану припинити порушення своїх зобов’язань за договором 2015 року.

Сторонами дискусій у Відні є Іран, Китай, Росія, Франція, Велика Британія та Німеччина. Сполучені Штати беруть непряму участь у переговорах, які відбуваються під головуванням Євросоюзу.

Американська делегація перебуває в окремому місці у Відні, що дозволяє представникам інших п’яти держав здійснювати комунікацію між сторонами, оскільки Іран відкинув прямі переговори зі США.

Після завершення раунду переговорів минулого тижня Євросоюз заявив, що учасники «підбили підсумки прогресу», досягнутого на переговорах, але також зазначив, що потрібно ще набагато більше роботи для повноцінного відновлення дії угоди.

Ядерна угода була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерану міжнародних санкцій. У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди і відновив односторонні санкції щодо Ірану.

Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань і знову приступив до ядерних розробок.

Нинішній президент США Джо Байден не раз обіцяв повернутися в угоду. Для цього необхідно скасувати санкції. Вашингтон готовий піти на це, але США хочуть, щоб спочатку Іран відмовився від розробок. У свою чергу Тегеран хоче, щоб спочатку зняли обмеження.