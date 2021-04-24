Іран підтвердив, що це на його нафтовому танкері біля берегів Сирії сталася пожежа

Тегеран підтвердив, що нафтовий танкер біля берегів Сирії, на якому в суботу виникла пожежа, є іранським. Іранський телеканал Al-Alam повідомив, що йдеться про один із трьох іранських танкерів, які прибули певний час тому на нафтовий термінал.

Раніше у суботу сирійські ЗМІ повідомили, що на танкері біля сирійського портового міста Баніяс сталася пожежа «в результаті атаки безпілотника з територіальних вод Лівану». Вогонь вдалося загасити.

Базована у Великобританії «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомила, що на кораблі стався вибух, в результаті чого і виникла пожежа.

«Ми не знаємо, чи це була атака Ізраїля», – прокоментував агенції AFP керівник обсерваторії Рамі Абдель Рахман непідтверджені повідомлення про те, що танкер міг атакувати безпілотник Ізраїля.

За останні місяці сталася низка загадкових нападів на судна. Вони виникли на тлі зростаючої напруженості в регіоні між Іраном, Ізраїлем і США.