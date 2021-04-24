На нафтовому танкері біля берегів Сирії виникла пожежа – влада каже про «атаку безпілотника»

На нафтовому танкері біля берегів Сирії виникла пожежа. Як повідомило 24 квітня сирійське державне інформаційне агентство SANA з посиланням на уряд, пожежа спалахнула на танкері біля сирійського портового міста Баніяс «в результаті атаки безпілотника з територіальних вод Лівану».

Повідомляється, що наразі вогонь загасили. Звідки прибув танкер не вказують.

Базована у Великобританії «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомила, що танкер відплив з Ірану. В обсерваторії додали, що на кораблі стався вибух, в результаті чого і виникла пожежа.

Іранська сторона наразі не коментувала ситуацію.

За останні місяці сталася низка загадкових нападів на судна. Вони виникли на тлі зростаючої напруженості в регіоні між Іраном, Ізраїлем і США.