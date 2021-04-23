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23 квітня 2021, Київ 20:51
Новини | Міжнародні

Двох іранців засудили до смертної кари за «образу пророка»

Протест іранських активістів проти смертних вироків на їхній батьківщині, Брюссель, 2019 рік

Двох іранців засудили до смертної кари нібито за образу пророка Мухаммеда, повідомляє американське видання, яке висвітлює події в Ірані. Базована у США правозахисна інформагенція HRANA повідомила 22 квітня, що двох чоловіків було заарештовано та переведено до в’язниці в Араку, столиці провінції Марказі, у травні 2020 року.

Згодом суд в Араку ухвалив обвинувальний вердикт. У повідомленні не вказано, що саме стало підставою для переслідування цих людей.

Одного з двох чоловіків ідентифікували як Юсефа Мехрдада, батька трьох дітей, який утримувався в одиночній камері впродовж двох місяців після арешту. Йому висувають також інші обвинувачення, серед яких образа іранських лідерів та діяльність проти національної безпеки.

Особа другого чоловіка наразі не встановлена, вказує HRANA.

У 2017 році Іран не став виконувати смертний вирок іншому чоловікові, засудженому за образу пророка Мухаммеда в серії публікацій у мережі Facebook. Той вирок засудили правозахисні групи та активісти.

У своєму щорічному огляді, опублікованому цього тижня, міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в 2020 році Іран стратив щонайменше 246 людей, за цим показником ісламська республіка утримує друге місце у світі – після Китаю.

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