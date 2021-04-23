Двох іранців засудили до смертної кари за «образу пророка»

Двох іранців засудили до смертної кари нібито за образу пророка Мухаммеда, повідомляє американське видання, яке висвітлює події в Ірані. Базована у США правозахисна інформагенція HRANA повідомила 22 квітня, що двох чоловіків було заарештовано та переведено до в’язниці в Араку, столиці провінції Марказі, у травні 2020 року.

Згодом суд в Араку ухвалив обвинувальний вердикт. У повідомленні не вказано, що саме стало підставою для переслідування цих людей.

Одного з двох чоловіків ідентифікували як Юсефа Мехрдада, батька трьох дітей, який утримувався в одиночній камері впродовж двох місяців після арешту. Йому висувають також інші обвинувачення, серед яких образа іранських лідерів та діяльність проти національної безпеки.

Особа другого чоловіка наразі не встановлена, вказує HRANA.

У 2017 році Іран не став виконувати смертний вирок іншому чоловікові, засудженому за образу пророка Мухаммеда в серії публікацій у мережі Facebook. Той вирок засудили правозахисні групи та активісти.

У своєму щорічному огляді, опублікованому цього тижня, міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в 2020 році Іран стратив щонайменше 246 людей, за цим показником ісламська республіка утримує друге місце у світі – після Китаю.