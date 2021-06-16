Ізраїль завдав авіаударів по Смузі Гази

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали повітряних ударів по Смузі Гази вдосвіта 16 червня після того, як бойовики на палестинській території відкрили вогонь по південній частині Ізраїлю, за повідомляють ізраїльські військові.

Це перший ізраїльський удар по анклаву, відколи у травні було оголошено про припинення вогню після 11-денних бойових дій. Влада Гази заявила, що в ході травневих боїв загинуло 260 палестинців, в тому числі кілька бойовиків. В Ізраїлі – 13 осіб, в тому числі,військові, повідомили в поліції і армії.

Ізраїльські військові заявили, що їхні літаки атакували озброєні комплекси угруповання «Хамас» у відповідь на запуск «вогняних куль» з території, яка, за словами місцевих пожежних, викликала близько 20 пожеж на півдні Ізраїлю.

Комплекси, проти яких завдано удари, використовуються «Хамасом» для зустрічей та планування атак, йдеться в заяві військових.

Палестинські джерела, які цитує агенція AFP, повідомили, що ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару щонайменше по одному об’єкту на схід від Хан-Юніса на півдні Смуги Газ, де проживає близько двох мільйонів людей.

Сили оборони Ізраїлю заявили, що їх винищувачі завдали удару по «військовим об’єктах, що належить терористичні організації «Хамас».

Інформації про жертв немає.

Обмін вогнем відбувся після того, як сотні націоналістів, розмахуючи ізраїльськими прапорами, деякі з яких скандували «Смерть арабам», взяли участь в марші 15 червня в Східному Єрусалимі, що зазвичай проходить через мусульманський квартал, але ізраїльська влада змінила маршрут, щоб уникнути проходу там. Палестинці розцінили марш як провокацію. Марш став першим викликом для нового прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, який вступив на посаду 13 червня.