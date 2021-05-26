Зі смуги Газа евакуювали 109 українців – Кулеба

Зі смуги Газа евакуювали 109 громадян України, а також 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії. Про це у твітері написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За словами міністра, евакуйовані зараз перебувають у Каїрі, а незабаром вилетять до Києва.

«Україна та Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили», – наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію і вивезла зі смуги Газа громадян трьох країн.

«Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю», – зазначив Кулеба.

Як повідомляли в МЗС на запит Радіо Свобода 21 травня, на той момент близько 140 українців виявили бажання повернутися до України зі Смуги Гази.

19 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Смузі Гази перебуває близько 1600 українців, 127 з них виявили бажання повернутися додому.

Раніше речник МЗС повідомляв Радіо Свобода, що нині опрацьовується можливість репатріації українців через територію Єгипту.