Ізраїль заявляє про ліквідацію одного з лідерів екстремістів у Смузі Гази

Внаслідок авіаударів Ізраїлю загинув високопоставлений ватажок угруповання «Ісламський джихад» Гасем Абу Гарбід, заявляють збройні сили Ізраїлю.

Гарбід загинув внаслідок удару в північній частині Гази.

Є ймовірність, що вбивство ватажка «Ісламського джихаду» викличе різку реакцію з боку цього угруповання, яке бере участь у бойових діях пліч-о-пліч із екстремістським угрупованням «Хамас».

Також, за даними палестинських медиків, троє місцевих жителів загинули внаслідок авіаудару по місту Газа 17 травня.

Загалом кількість загиблих перевищила 200 палестинців – вона зростає по мірі того, як рятувальники розбирають зруйновані ударами будівлі. За даними ізраїльської влади, на території цієї країни загинули 10 людей.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на пресконференції в Копенгагені, повторив, що Ізраїль має право на самооборону, але закликав обидві сторони утриматися від насильства та «захистити цивільних», зокрема, дітей. Він додав, що ізраїльська сторона несе додаткову відповідальність за те, щоб уникати жертв серед цивільних.

«Ми продовжимо вдаватися до інтенсивної дипломатії, аби покласти край поточному циклу насильства», – заявив Блінкен.

Він додав, що Вашингтон подав запит до Ізраїлю на додаткові деталі щодо знищення будівлі, в якій до того розташовувалися журналісти агенцій Al-Jazeera та Associated Press.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Їхні ракети цілять в ізраїльські міста й поселення; ті з них, які не вдається збити ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема й ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет недолітає і вибухає в самій Смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Значною мірою ці об’єкти розміщені посеред житлових кварталів і в житлових будівлях, щоб використати цивільне населення як «живі щити».